Алекс Элбон: Мы сделаем выводы из сложного уик-энда

Гонка в Зандфорте стала третьей подряд, в которой команда Williams не заработала очки. Алекс Элбон финишировал четырнадцатым, а его напарник Логан Сарджент – шестнадцатым.

Алекс Элбон (14-й): «Сложный день. Я стартовал с низкой позиции, а чистого темпа машины не хватило, чтобы прорваться через середину пелотона. Если бы я стартовал с той позиции, с которой и должен был стартовать, то девятое место на финише было вполне возможным на этой трассе, но получилось так, как получилось.

К сожалению, наши прямые соперники в чемпионате воспользовались ситуацией, что вдвойне обидно. Мы перепробовали разные варианты стратегии, но гонщики впереди не дали ничего сделать, поскольку прикрывали своих напарников.

Если говорить о положительных итогах, то новинки сработали, и машина была быстра. Мы сделаем выводы из сложного уик-энда и постараемся сосредоточиться на Монце».

Логан Сарджент (16-й): «Во-первых, огромное спасибо всем в команде за то, что восстановили машину к гонке. Я это ценю и знаю, сколько пришлось приложить усилий.

Тем не менее, мне несколько не хватало темпа. Мы попробовали реализовать стратегию одного пит-стопа, но это было сложно сделать из-за необходимости обороняться и большого количества синих флагов. Но я знал, что будет сложно, учитывая стартовую позицию».

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