Германия гарантировала себе пять команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне

В следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА немецкие команды будут иметь пять представителей.

Об этом стало известно после победы Боруссии Дортмунд над ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:0).

Напомним, что по обновленным правилам две страны с самым большим сезонным коэффициентом получат дополнительную, 5-ю путевку в Лигу чемпионов. По итогам этого сезона в топ-2 вошли Италия и Германия.

Также известны все команды Бундеслиги, квалифицировавшиеся к следующему розыгрышу ЛЧ — Байер, Бавария, Штутгарт, РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд.

Напомним, что определился лучший игрок матча Боруссия Дортмунд — ПСЖ. В другой паре мадридский Реал с Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

champion.com.ua