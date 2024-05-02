Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун в интервью RacingNews365 заявил, что Макс Ферстаппен вряд ли покинет Red Bull до окончания контракта. А дальше – зависит от ситуации…

Берни Экклстоун: «Макс слишком умён, чтобы уйти из Red Bull. Что он получит? Куда пойдет? Вряд ли где-то ему обеспечат такие же условия. Он знает, как работает Red Bull, сколько денег они тратят. Он точно знает, что они делают, а что нет.

Единственной мотивацией может быть желание доказать, что причина успехов в нём, а не в фантастической машине. Такой вариант возможен и выбор тут очевиден – перейти в Mercedes».

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