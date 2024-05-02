Карлос Алькарас: «Сейчас при каждом форхенде я думаю, почувствую ли я дискомфорт или нет»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свое поражение от Андрея Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

«Если бы перед стартом турнира кто-то мне сказал, что я дойду до четвертьфинала, то я бы без колебаний согласился на такой вариант. Но, когда я выхожу на корт, я всегда хочу победить. В целом у меня была очень позитивная неделя. Просто мне не хочется проигрывать, если я уже оказался на площадке. Мне надо работать дальше, чтобы вернуть себе свой привычный форхенд, когда я не думаю о состоянии своего предплечья.

Сегодня я думал о нем больше, чем вчера. Это был сложный день для меня. Утром я почувствовал последствия после матча со Штруффом. Я чувствовал скованность во всем теле, чувствовал боль, также свою проблему с предплечьем… Все это имело влияние. Я не буду говорить, что не надо отдать должное Рублеву, потому что ты должен уметь справляться с такими вещами. Он довольно хорошо сыграл, я не смог воспользоваться возможностями сделать брейк. Это и было решающим фактором. Он показал отличную игру сегодня, я не смог довести его до предела на каждом ударе. Поэтому, мне кажется, он всегда находился в выгодной позиции для удара. Если такой соперник находится в выгодной позиции, то выполнить розыгрыши, чтобы обыграть его, почти невозможно.

Думаю, что и на Мастерсе в Риме я еще буду играть с осторожностью. Пока при каждом форхенде я думаю, почувствую ли я дискомфорт или нет. В конце матча у меня были негативные эмоции, я старался меньше давить на правое предплечье и использовал резаные удары. Если мне хочется поехать в Рим без ощущения боли, без этих мыслей и с хорошим настроением, мне надо работать в последующие дни. Но, я думаю, это медленный процесс. Здесь мне надо быть терпеливым. Надеюсь, что в следующий раз, когда я выйду на корт, я буду близок к своим 100%. Думаю, со мной будет все нормально и я смогу сыграть в Риме», — сказал Карлос Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

btu.org.ua