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Футбол

Болельщики Милана провели марш в честь поражения Интера

Болельщики Милана провели марш в честь поражения Интера

    • В финале Лиги чемпионов 2024/25 "Интер" потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ (0:5). Этот матч переписал немало рекордов, а "змеи" получили тяжелый психологический удар.

    Фанаты принципиального соперника – "Милана" – решили воспользоваться случаем, чтобы выразить свое отношение к оппоненту в Дерби делла Мадоннина. Тифози провели марш, в котором отразили состояние "нерадзурри" после проигрыша. Шествие сопровождалось одной из версий похоронного марша.

    @giuseppepera6 #interpsg #finale #championsleague #monaco #likе #perte #neiperte ♬ suono originale – Giuseppe Pera

    Отрыв "Милана" от "Интера" по количеству выигранных трофеев ЛЧ/КЕЧ сохранился. "Россонери" побеждали в турнире 7 раз, "черно-синие" – трижды.

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