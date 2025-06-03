Болельщики Милана провели марш в честь поражения Интера

В финале Лиги чемпионов 2024/25 "Интер" потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ (0:5). Этот матч переписал немало рекордов, а "змеи" получили тяжелый психологический удар.

Фанаты принципиального соперника – "Милана" – решили воспользоваться случаем, чтобы выразить свое отношение к оппоненту в Дерби делла Мадоннина. Тифози провели марш, в котором отразили состояние "нерадзурри" после проигрыша. Шествие сопровождалось одной из версий похоронного марша.

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Отрыв "Милана" от "Интера" по количеству выигранных трофеев ЛЧ/КЕЧ сохранился. "Россонери" побеждали в турнире 7 раз, "черно-синие" – трижды.

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