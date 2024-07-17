Крак: У нас был план В и план С по поводу состава

У гонщика Aston Martin Лэнса Стролла особый статус в команде. Его отец Лоуренс – владелец и идейный вдохновитель проекта.

Всегда казалось, что Лэнс будет выступать за Aston Martin сколько захочет – и недавно был подписан новый контракт, но руководитель команды Майк Крак неожиданно заявил, что рассматривал и другие варианты.

Майк Крак: «Команда не должна чувствовать прессинг со стороны рынка пилотов. Вам нужно сформулировать для себя, чего вы хотите, и стремиться к этому. Мы честно обозначили свои цели и стремимся к их реализации.

Вы всегда смотрите на тех, кто доступен на рынке. Я думаю, что кроме основного плана у каждой команды есть план B и план C на случай, если реализовать план А не получится.

Несколько недель я говорил о том, как важна для нас стабильность и преемственность, особенно при скорой смене регламента. Мы очень рады, что у нас сильный и зрелый состав. Мы знаем, кто наши соперники, и это, конечно, не другая зеленая машина.

Фернандо и Лэнс отлично работают вместе, движутся в одном направлении, с этим у нас нет никаких проблем. И мы очень рады, что смогли гарантировать долгосрочную стабильность».

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