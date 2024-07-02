Пьер Гасли: Меня ждёт штраф за замену мотора

В Австрии только один гонщик Alpine заработал очки. В Сильверстоуне команда из Энстоуна надеется добиться большего…

Пьер Гасли: «Несмотря на то, что я заработал очки в четвертой гонке подряд, уик-энд в Австрии получился неоднозначным. Мы упорно боролись за очки, но пришлось довольствоваться десятым местом. Я считаю, что можно было добиться большего, мы будем стремиться к совершенству во всех областях, чтобы это продемонстрировать.

Оглядываясь назад, скажу, что гонка получилась интересной, я боролся колесо в колесо, совершил несколько обгонов, но не смог догнать Риккардо и занял десятое место, заработав своё 400-е очко в Формуле 1. Надеюсь, по итогам этого уик-энда очков станет ещё больше.

Сильверстоун – одна из лучших трасс, если говорить об ощущениях в кокпите. Машина работает на пределе возможностей, пилотировать её очень приятно. Во многих местах можно обгонять, поэтому гонки обычно получаются интересными.

Для меня уик-энд начнётся со второй тренировки – в первой я передам машину Джеку Дуэну. Мы поменяем элементы силовой установки на моей машине, что приведёт к штрафу, поэтому логично, что Джек завершит свои обязательные заезды для новичков именно в этот уик-энд. Тем не менее, я с нетерпением жду отзывов о первой тренировке и надеюсь, что даже с учетом штрафа мы сможем хорошо провести уик-энд».

Эстебан Окон: «Уик-энд в Австрии, в целом, получился позитивным. Мы вновь продемонстрировали хороший темп, вывели машину в финальную часть квалификации, как в пятницу, так и в субботу. Но в гонке этой скорости не было, мы не смогли полностью оптимизировать стратегию, в результате я финишировал за пределами десятки. Этот уик-энд ещё раз продемонстрировал плотность борьбы, особенно на коротком круге, как в Австрии, где каждая мелочь имеет значение.

Именно поэтому мы должны понять, как использовать свои шансы и добиваться большего, чтобы приехать в Сильверстоун в лучшей форме.

Гран При Великобритании – один из лучших уик-эндов в сезоне. Потрясающая атмосфера, отлично разбирающиеся в Формуле 1 болельщики, доставляющая настоящее удовольствие классическая трасса с быстрыми и плавными поворотами, проверяющая на прочность машину и гонщика.

Кроме того, это домашняя гонка для команды, где всегда хочется добиться хорошего результата, дав сотрудникам базы в Энстоуне повод для гордости. Характеристики трассы больше похожи на те, что мы видели в Испании, чем в Австрии. Погода тоже сыграет свою роль – посмотрим, что британское лето подкинет нам на этот раз!»

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