Уимблдон. Пера отыграла матчболы на старте, Возняцки провела первый матч на турнире за пять лет

Результаты второго игрового дня в женской сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — София Кенин (США) 6:3, 6:4

Петра Мартич (Хорватия) — Франческа Джонс (Великобритания, WC) 3:6, 6:1, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анжелик Кербер (Германия, WC) 7:5, 6:3

Катержина Синякова (Чехия, 27) — Марина Стакушич (Канада, Q) 6:4, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 23) — Анна Блинкова (-) 6:4, 7:5

Бернарда Пера (США) — Анастасия Потапова (-) 6:7(4), 6:4, 7:6(6)

Дарья Снигур (Украина, Q) — Осеан Додан (Франция) 6:4, 6:0

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:1, 6:2

Далма Галфи (Венгрия, Q) — Маяр Шериф (Египет) 6:1, 6:2

Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния) 6:4, 4:6, 7:6(5)

Джессика Боусас Манейро (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) 6:4, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:3, 6:1

Лаура Зигемунд (Германия) — Катерина Байндл (Украина, SR) 6:4, 6:1

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Алиша Паркс (США, Q) 6:2, 6:0

Лейла Фернандес (Канада, 30) — Лучия Бронцетти (Италия) 6:4, 6:3

Анна Калинская (-, 17) — Панна Удварди (Венгрия, Q) 6:3, 6:2

Мари Боузкова (Чехия) — Хулия Риэра (Аргентина) 6:2, 6:1

Элина Аванесян (-) — Ангелина Калинина (Украина) 6:2, 6:3

Людмила Самсонова (-, 15) — Ребека Масарова (Испания) 6:3, 4:6, 6:2

Онс Жабер (Тунис, 10) — Моюка Утидзима (Япония) 6:3, 6:1

Робин Монтгомери (США, Q) — Оливия Гадецки (Австралия, Q) 6:4, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 32) — Татьяна Мария (Германия) 7:6(6), 7:5

Гарриэт Дарт (Великобритания) — Бай Чжуосюань (Китай, Q) 6:4, 6:2

Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария) 7:6(4), 3:6, 6:0

Джессика Пегула (США, 5) — Эшлин Крюгер (США) 6:2, 6:0

Бернарда Пера совершила камбэк в решающем сете матча против Потаповой, уступая со счётом 2:5. Также американка смогла отыграть два матчбола соперницы. Пера впервые за шесть выступлений на Уимблдоне смогла выйти во второй круг.

Каролин Возняцки 14-й раз принимает участие в основной сетке Уимблдона и впервые с 2019 года. Лучший её результат на этом турнире — четвёртый круг в 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 и 2017 годах.

Робин Монтгомери с третьей попытки одержала дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam. Ранее американка дважды играла в основе Открытого чемпионата США (2020, 2023), где получала wild card.

Семь матчей сегодня не состоялись из-за нескольких пауз по ходу игрового дня, связанных с дождём.

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