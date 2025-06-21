Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира Александр Усик назвал боксера, который станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Кто станет следующим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе? Мозес Итаума, я думаю, что он отличный боец. Молодой. 20 лет. Я думаю, что у Итаумы большое будущее», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua