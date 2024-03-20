Мохаммед бен Сулайем: Мы все в одной лодке

Одно из обвинений в адрес президента FIA – попытка вмешательства в омологацию трассы в Майами, когда по сообщению одного из источников он дал указание сотрудникам федерации «отказать любой ценой».

Сейчас комитет FIA по этике рассматривает этот вопрос, но Мохаммед бен Сулайем не считает себя виноватым.

Мохаммед бен Сулайем: «Омологацию трассы подписывает президент FIA. Моя подпись стоит под этим документом, гонка состоялась. Я мог сказать «нет», но моя команда подтвердила, что всё безопасно.

Я сам – гонщик, я забочусь о безопасности гонщиков и людей вокруг них, о безопасности персонала и маршалов. Если бы я сказал «нет», это стало бы катастрофой для Формулы 1. Но это было бы законно. У меня есть такое право.

У нас могут быть разные миссии. Но все мы в одной лодке и не можем позволить спорту утонуть».

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