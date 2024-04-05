В Alpine оценили эффект от новинок

В Alpine привезли несколько новинок на Гран При Японии и в первой тренировке смогли их опробовать…

Эстебан Окон (11-й в первой сессии): «Здорово, что уже утром трибуны в Сузуке были заполнены. Жаль только, что во второй сессии машины почти не выезжали.

Сегодня мы впервые оценили поведение машины с некоторыми новинками. В первой тренировке всё прошло в соответствии с ожиданиями, мы хотели попробовать что-то другое во второй, но погода не позволила нам этого сделать.

Учитывая ограниченную дистанцию, сложно увидеть картину в целом, но вечером мы всё проанализируем, чтобы завтра быть в лучшей форме. Субботняя тренировка очень важна для подготовки к квалификации».

Пьер Гасли (17-й в первой сессии): «В первой тренировке мы опробовали несколько новых решений, а потом пошёл дождь, нарушивший наши дальнейшие планы.

В утренней сессии мы собрали информацию о новых деталях, теперь её нужно проверить, чтобы подтвердить некоторые вещи. Посмотрим, что можно сделать, чтобы завтра добиться большего. Пока никаких сюрпризов не произошло, всё внимание к оставшейся части уик-энда».

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