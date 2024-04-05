Зинченко: Если призовут, то поеду на войну

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Защитник Арсенала и вицекапитан сборной Украины Александр Зинченко готов уйти на фронт защищать страну.

Об этом футболист рассказал в интервью BBC. 27-летний игрок готов откликнуться на призыв на войну, если бы увидел там большую ценность, чем остаться играть в Английской Премьер-лиге.

«Если призовут? Думаю, что ответ очевиден.Я поеду в Украину на войну.

На войне мои бывшие школьные друзья.Трудно понять, что совсем недавно мы учились в одной школе, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь они защищают нашу страну с оружием в руках.

Честно говоря, это очень трудно принять, но такая реальность.И мы не можем казаться.Я знаю, возможно, некоторые люди думают, что мне гораздо проще быть в Лондоне, нож в Украине. Я очень надеюсь, что эта война вскоре закончится», — сказал Зинченко.