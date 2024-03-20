Беру 330 кг: Фьюри активно готовится к бою с Усиком

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Властелин титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) показал свою тренировку в рамках подготовки до боя против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом британец сообщил в Instagram.

«Беру 330 кг. Первый день тренировочного лагеря. 18 мая на подходе», — написал Фьюри.

Также Тайсон показал тренировки на ринге:

Напомним, бой Усик — Фюри состоятся 18 мая 2024 года. Место проведения — Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Сначала поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может стать запасным боксером. случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.

Фюри: Бой с Усиком — это поединок века

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