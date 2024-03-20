Марта Костюк — единственная украинка в основной заявке турнира в Штутгарте, Даяна Ястремская — первая в альтернативе

Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 15 по 21 апреля на грунтовых кортах в Штутгарте

В этом году на престижный турнир, главным спонсором которого является компания Porsche, планируют приехать сразу девять теннисисток из топ-10 мирового рейтинга (не заявлена только 9-я ракетка мира Мария Саккари).

В основную заявку попала Марта Костюк, которая на этой неделе обновила свой личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 26-е место. Костюк ранее выступала в Штутгарте один раз — в 2018 году 15-летняя украинка из квалификации дошла до второго круга, где в трех сетах уступила седьмой ракетке мира Каролин Гарсия.

В альтернативном списке под №1 стоит еще одна украинка — Даяна Ястремская (№33 WTA). Она попадет в основную сетку в случае отказа теннисистки, которая уже находится в заявочном списке.

Турнир в Штутгарте имеет призовой фонд в размере 922,5 тыс. долларов. Последние два года титул на этих кортах выигрывала Ига Швёнтек, оба раза обыграв в финале Арину Соболенко.

btu.org.ua