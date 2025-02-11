В McLaren продлили контракт с Питером Продрому

Команда McLaren поделилась новостью о продлении контракта с Питером Продрому, техническим директором, отвечающим за всё, что связано с аэродинамикой. Как и предыдущие договорённости между сторонами, новый контракт носит долгосрочный характер.

Продрому был получил эту должность в марте 2023-го и был одним из ключевых специалистов, чьи усилия способствовали завоеванию командой Кубка конструкторов по итогам прошлогоднего сезона.

Впервые он пришёл в McLaren ещё 1991 году, после чего стал одним из ведущих специалистов по аэродинамике среди всех команд Формулы 1. После периода успешного сотрудничества с Red Bull Racing, Питер вернулся в McLaren в 2014 году, став главным инженером.

В 2024-м в McLaren Racing продлили долгосрочные контракты с обоими гонщиками, с Андреа Стеллой, руководителем команды, а также с рядом других ключевых сотрудников. Сегодняшнее объявление стало ещё одним подтверждением стабильности кадрового состава McLaren, что является важным условием успеха в Формуле 1.



Питер Продрому: «Я рад, что продолжу работать в McLaren F1 в прежнем качестве. Быть частью этой команды и вносить свой вклад в её уверенный прогресс – для меня большая честь. После прошлогоднего успеха я готов и в дальнейшем трудиться ради реализации наших общих стремлений и новых побед в чемпионате мира.

Я благодарен за доверие Заку Брауну и Андреа Стелле, а также всем моим коллегам по команде, которые продолжают всемерно поддерживать меня как на личном, так и на профессиональном уровне».



Андреа Стелла, руководитель команды: «Я с удовольствием подтверждаю, что контракт с Питером продлён на основе новых долгосрочных договорённостей. Его вклад в обеспечение технического руководства поистине бесценен, как и его влияние на организационные и прочие процессы.

Его можно считать одним из главных архитекторов стремительного роста результатов команды, в 2024 году в девятый раз завоевавшей Кубок конструкторов. Без него мы бы этого не добились и уже в предвкушении продолжения нашего общего дела – борьбы за новые победы.

Спасибо, Питер, за твою преданность делу и самоотверженный труд, все в McLaren с гордостью называют тебя своим коллегой».

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