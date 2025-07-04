Фернандо Алонсо: Пятница будет очень важным днём

Команда Aston Martin подготовила к британскому этапу сезона, её домашней гонке, ряд технических новинок, в том числе модернизированное днище и некоторые корпусные детали машины. Руководитель команды Aston Martin Энди Кауэлл подчеркнул, что это последний комплекс обновлений, который получит AMR25, и Фернандо Алонсо настроен в максимальной степени использовать эту ситуацию, чтобы заработать в Сильверстоуне очки.

«Новинки не носят масштабного характера, в отличие от тех, что были представлены в Имоле, – приводит слова гонщика Aston Martin испанская газета Marca. – Это слегка модернизированное днище и больше ничего особенно заметного. Но мы рады всему и надеемся, что нам удастся выжать из новинок как можно больше.

На тренировках мы должны всё испытать, работать по комбинированной программе, опробовать различные варианты конфигурации машины и разные подходы к настройкам. Пятница будет очень важным днём.

Если в Сильверстоуне удастся заработать какие-то очки, можно будет считать, что уик-энд сложился отлично. Не думаю, что мы претендуем на что-то ещё, ведь четыре топ-команды намного опережают всех остальных, и похоже, что догнать их в оставшихся гонках сезона не удастся.

Новинок у нас не так уж много, и более высокий результат можно показать, только если произойдёт что-то ещё. Даже 7-е место нельзя называть нормальным результатом, но если мы сможем бороться за 9-е или 10-е, это уже будет неплохо».

Также Фернандо Алонсо весело прокомментировал запомнившийся многим эпизод, произошедший под конец Гран При Австрии, когда двукратному чемпиону мира пришлось отражать атаки Габриэля Бортолето, гонщика Sauber и дебютанта сезона, чьей карьерой занимается A14 Management, компания Алонсо:

«Он лучший гонщик своего поколения. Но всё-таки он финишировал позади меня! Я пересёк линию финиша раньше него, и это доставило мне удовлетворение! В Австрии наш темп был недостаточно высоким, чтобы рассчитывать на очки, но мы поняли, как надо действовать, приняли ряд правильных решений, и это сработало».

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