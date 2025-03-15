Вольфф: Результат Ferrari не отражает их возможности

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, признал, что до уровня McLaren пока не дотянуться, а Ferrari наверняка способны на более высокий темп, и результаты Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, которым завтра предстоит старт с 7-й и 8-й позиций, его не отражают.

Тото Вольфф: «Хотя мы боролись за высокие позиции, надо признать, что в реальности мы уступили McLaren пару десятых. А вот Кими немного не повезло: казалось, что он зашёл в поворот не немного шире, чем на предыдущих кругах, но на его машине была повреждена передняя часть днища. В любом случае при старте с 16-й позиции завтра его ждёт интересная гонка, а набираться опыта ему полезно.

Мы видим, что результаты гонщиков, стартующих из первых рядов, очень плотные. Вся шестёрка, которая начинается с Макса Ферстаппена и заканчивается Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном, вполне может бороться за высокие позиции. Хотя гонщики Ferrari на этот раз были не так уж быстры, они однозначно способны на хороший темп.

Полагаю, по темпу все находятся примерно на одном уровне, разве что за исключением McLaren – Ландо Норрис и Оскар Пиастри всё-таки немного быстрее остальных. Но я не считаю, что результат Ferrari отражает из реальные возможности, пожалуй, они должны быть на более высоких позициях».

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