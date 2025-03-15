Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает восстанавливаться после тяжелого поражения от соотечественника Даниеля Дюбуа.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что в боксе осталось всего два имени, которые интересуют его подопечного:

«Джошуа не сможет нормально наносить удары в течении двух месяцев, он продолжает восстанавливаться после боя с Дюбуа. Энтони чувствует себя довольно расслаблено, существует всего два имени, ради которых он может вернуться на ринг.

Это Дюбуа и Фьюри. Это не значит, что Джошуа больше не будет драться с другими оппонентами, но вероятность таких поединков минимальна. Джозефа Паркера он уже побеждал, а драться с Агитом Кабайелом мы не видим смысла, хот этот боксер и имеет отличную серию. Энтони просто не сможет настроиться на таких оппонентов, ему нужно известный боксер», – сообщил Хирн.

В сентябре прошлого года британец был нокаутирован в пятом раунде и потерял титул в поединке с Дюбуа. Джошуа неоднократно заявлял, что его интересует реванш с соотечественником.

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sport.ua