Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это тяжелый бой. Мне очень нравятся оба бойца. Я думаю, что Тайсон хорошо умеет вносить коррективы, и я надеюсь, что на этот раз он сможет сделать правильные коррективы и победить, чтобы они могли провести третий бой.

Знаете, почему я волнуюсь за Усика? Потому что Александр узнал, что он может нанести вред Фьюри, и это плохо для него, поскольку теперь это может работать против него. Если он просто будет пытаться нокаутировать его, Тайсон точно победит», – сказал Джонс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua