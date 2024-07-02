Экс-чемпион мира жестко раскритиковал IBF за решение отобрать титул у Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери жестко раскритиковал Международную боксерскую федерацию (IBF), которая приняла решение отдать титул Александра Усика британцу Даниелю Дюбуа.

«Бой Тайсон Фьюри – Александр Усик за абсолютный титул чемпиона мира в супертяжелом весе, состоявшийся в мае, был крайне необходим – не в последнюю очередь из-за того, как долго его пришлось ждать. Это был не только очень важный, но и отличный, конкурентный, драматичный бой.

И то, что о матче-реванше, назначенном на 21 декабря, было объявлено так быстро и беспрепятственно, тоже радует. Бокс, в одном из тех редких случаев, работал как надо – и мир с нетерпением ждал реванша, исход которого будет так же трудно предсказать.

Вмешательство IBF, которое привело к тому, что Усик лишился титула чемпиона в хевивейте, а Даниэль Дюбуа стал чемпионом, лишило бой Усик – Фьюри II статуса абсолютного титульного поединка в супертяжелом весе, а значит, и части его привлекательности.

Подобная политическая чепуха – потому что это действительно все, чем она является, – не только унижает спорт, но и унижает IBF как организацию. Когда санкционные органы ведут себя подобным образом, это подрывает их и без того подпорченную репутацию. Все знают об их зачастую сомнительных методах ведения бизнеса, а решения, подобные этому, лишь подчеркивают эти методы, чтобы все могли их увидеть. Это еще раз показывает, насколько несовершенен бокс, чемпион слишком часто не является чемпионом. Усик и Фьюри, по праву, являются двумя лучшими бойцами в супертяжелом весе. Как можно оправдать то, что кто-то отобрал у них титул и отдал кому-то другому?», – сказал Алгиери.

Реванш Усик – Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным. Позже было решено сделать Даниеля Дюбуа полноценным чемпионом, который 21 сентября в бою с Энтони Джошуа будет защищать титул.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua