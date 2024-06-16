Матиас закончил серию поражением от Паро. Лиам ворвался в список топов

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В ночь на 16 июня в Пуэрто-Рико появился новый чемпион IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Теперь уже экс-чемпион Субриэль Матиас (20-2, 20 КО) проиграл решением судей австралийскому боксеру Лиаму Паро (24-0, 15 КО), который приезжал к пуэрториканцу в гости в статусе тотального аутсайдера.

Матиас считался боксером, от которого больше бегут в этом весе. Паро доказал, что против него можно боксировать

Субриэль Матиас стал тем самым «бугимэном», как это принято называть в американской фанатской среде. Боксером, против которого не хочет выходить драться никто. И это не просто так.

Субриэль – очень неудобный оппонент. Массивный, постоянно идет вперед, давит, много бьет. Пятеро его предыдущих оппонентов просто сдались – заявили о неготовности продолжать бой. Тот самый «no mass», которым в свое время сильно хвастался Василий Ломаченко, называя себя «номассченко».

Единственным чемпионом, говорившим о готовности сражаться против Субриэля Матиаса, был Теофимо Лопес. Но дошло ли это до дела? Как видим, американец встретится с малоизвестным канадцем. А против Матиаса вышел австралийский боксер.

Лиам Паро еще совсем недавно только подавал надежды. Побитый Йомар Аламо выглядел хорошо. Нокаутированный Монтана Лав – вообще замечательно. Именно вторая победа принесла Паро большую популярность. Топовый проспект возвращался после не самого лучшего в карьере поражения. Внезапно Лиам встретил его апперкотом и добиванием.

При всем этом Паро считался большим аутсайдером. 1 против 4,5 и даже 5 – вот такие ставки были в пользу Субриэля Матиаса. Пуэрториканец давил соперников и боксировал дома. Более того, этот бой стал первым, в котором Матиас представлял

Marchroom Boxing Эдди Хирна. В общем, Лиаму нужно было показывать свой абсолютный максимум. А он взял — и так и поступил.

Паро стартовал отлично. Подвижность вокруг агрессивного соперника, но не с целью убежать, а с целью создать возможности для атаки. Постоянные удары навстречу. Много ударов. И в корпус, и в голову. Лиам выдал отличные три минуты и не остановился.

Старт встречи был полностью за претендентом. Матиас несколько раз классно попал апперкотом, несколько раз активизировался в работе в атаке. Но на этом все. В основном ему приходилось прорываться через кучу ударов навстречу от Лиама.

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Конечно, без проблем для Паро не обошлось. Все же Субриэль – не мальчик для битья. Эпизодически пуэрториканец классно перехватывал инициативу, поджимал соперника к канатам и заставлял клинчевать. Вместе с тем мало работал по туловищу, что является одной из фишек Матиаса. Все потому, что прорваться на более удобную дистанцию ​​не удавалось.

Удивлял и рефери. Опытный судья, дважды судивший поединки Усика и Джошуа, снял балл с Лиама Паро «за удары по затылку». Движения в ту сторону были, но это даже не было ударами. И, тем более, это не тянуло на снятие баллов.

Пуэрториканец классно бил снизу. А каждый взрыв его активности воспринимался полной ареной так, словно вот-вот и произойдет нокаут. Но ничего такого и в помине не было. Субриэль Матиас никак не мог подстроиться под Паро и найти свою дистанцию. А Лиам подготовился настолько, что готов был двигаться вокруг хоть целый бой.

Так он и поступил. Много движений и много ударов. Практически идеальный план и такое же исполнение. При всем желании пуэрториканский теперь уже бывший чемпион так и не смог найти комфортные для себя условия в ринге. В итоге проиграл.

Комфортная победа решением судей для Лиама Паро и вхождение в четверку чемпионов одной из лучших весовых категорий бокса на данный момент.

Поражение признал даже Матиас. В момент объявления победителя он вместе с ринг-анонсером сказал «and new» – подтверждая, что он согласен с тем, что Паро был лучшим на этот раз.

Что теперь?

Матиас проиграл, но не страшно. Было очевидно, что хороший боксер может перебоксировать Субриэля, если сможет противопоставить его прессингу свои преимущества. Паро смог противопоставить скорость, разумную работу на ногах и отличный бокс в стойке левши.

Twitter. Лиам Паро

Матиас еще вернётся. У него огромный потенциал для бокса, как дома, так и в США. А Эдди Хирн подписал его именно для этого – для расширения своего влияния дальше за пределы Великобритании. И это разумное подписание.

Лиам Паро теперь имеет трех главных конкурентов – Теофимо Лопеса, Исаака Круза и Девина Хейни. У последнего есть официальный претендент в лице Сандора Мартина. Теофимо Лопес сразится против малоизвестного канадца. Исаак Круз не имеет соперника. И это хороший вариант для объединения.

Если IBF не будет требовать от Лиама защиты. Эта организация умеет подложить такое условие. Но там все довольно хорошо. Джек Кэттеролл, всю жизнь ждущий свой шанс, и Ричард Гитчинс. А еще Реджис Прогрейс есть, но у этого парня, кажется, личные счеты с Субриэлем Матиасом.

sport.ua