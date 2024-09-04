Не уровень Усика. Промоутер Джошуа оценил силу Дюбуа

Matchroom. Джошуа и Дюбуа

Промоутер Эдди Хирн считает, что супертяж Энтони Джошуа в поединке против Даниэля Дюбуа не столкнется с такими проблемами, какие у британца были в боях с Александром Усиком или потенциальном противостоянии с Тайсоном Фьюри.

«Если Джошуа будет придерживаться плана на бой, то он практически непобедимый. Со всем уважением к Дюбуа, который является опасным парнем, но это не тот уровень».

«Он допускает ошибки, он не тот боксер, которого сложно разобрать тактически. Единственная проблема с ним – его физическая мощь, его удары. Но он допускает очень много ошибок», – сказал Хирн.

Бой за титул IBF состоится 21 сентября.

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sport.ua