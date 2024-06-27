«Он его не вырубит». Шакур оценил бой Ломаченко – Джервонта

boxingscene. Дэвис и Ломаченко

Боксер Шакур Стивенсон рассчитывал в конце года провести бой против Василия Ломаченко, но украинец, скорее всего, проведет поединок с Джервонтой Дэвисом.

Стивенсон не верит в легкую победу американца.

«Посмотрим, что покажет Ломаченко, но я не верю, что Джервонта его вырубит. У Ломы есть трюки в рукаве, он очень хорош в плане своей обороны».

«У Дэвиса есть преимущество – он молод, у него сильный удар. Но у Ломаченко есть опыт, и все будет зависеть от того, сколько сил у него осталось».

«В бою с Камбососом он смотрелся хорошо. Я внимательно следил за этим боем», – сказал Стивенсон.

Ломаченко владеет титулом IBF, а у Дэвиса есть пояс WBA.

«Большие деньги». Известно, когда может состояться бой Ломаченко – Дэвис

sport.ua