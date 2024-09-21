«Я ничего не знаю о боксе». Фьюри высказался о мегафайте Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится мегафайт – на ринг выйдут британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался об этом бое.

«В хевивейте может победить кто угодно. Мы это уже не раз видели в прошлом. Я не знаю, кто победит в этом бою. Я ничего не понимаю в боксе, ведь когда я даю какой-то прогноз – он не сбывается. Это должен быть замечательный бой, и наверняка, кого-то все-таки нокаутируют. Они два замечательных панчера. И ты не хочешь, чтобы кто-то из них ударил тебя по голове или по яйцам», – сказал Тайсон.

sport.ua