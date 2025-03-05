Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена.

«Али не самый великий боксер. Знаете, кто самый лучший? Леннокс Льюис – лучший боксер, но я все еще уважаю Мухаммеда Али, потому что он выступал до меня, и когда я был моложе, мы с мамой смотрели Али по телевизору. Именно этот человек вдохновил меня присоединиться к боксу», – сказал Леннокс.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского боксера Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua