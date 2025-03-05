Индиан-Уэллс. Ястремская сыграет свой стартовый матч на турнире в первый игровой день

Сегодня 5 марта на турнире в Индиан-Уэллс стартуют матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах.



В первый игровой день на корты турнира выйдет одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Она проведет свой стартовый матч против китаянки Юань Юэ пятым запуском на корте №4 (ориентировочное начало матча в 03:00 по Киеву).

Полное расписание первого игрового дня можно посмотреть здесь

Напомним, что во время турнира в Индиан-Уэллс портал “Большой теннис Украины” совместно с БК betking проведет турнир теннисных прогнозов с призовым фондом.



btu.org.ua