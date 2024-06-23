Хозяева Олимпиады объявили свой состав на теннисный турнир: сыграет ли муж Элины Свитолиной?

Стало известно, кто выступит в составе сборной Франции на олимпийском теннисном турнире в Париже

В одиночном разряде сыграют:

▪️Уго Умбер (№16 АТР) — 2-я Олимпиада. Лучший результат — 1/4 финала (Токио-2020)

▪️Артур Фис (№37 АТР) — дебют

▪️Гаэль Монфис (№38 АТР) — 4-я Олимпиада. Лучший результат — 1/4 финала (Пекин-2008, Рио-де-Жанейро-2016)

▪️Корентен Муте (№55 АТР) — дебют

▪️Каролин Гарсия (№22 WTA) — 3-я Олимпиада. Лучший результат — второй круг (Рио-де-Жанейро-2016)

▪️Клара Бурель (№43 WTA) — дебют

▪️Диан Парри (№53 WTA) — дебют

▪️Варвара Грачева (№69 WTA) — дебют

В парном разряде будут представлены следующие тандемы:

▪️Фабьен Ребуль/Эдуар Роже-Васслен

▪️Каролин Гарсия/Диан Парри

Франция также надеется, что сможет еще дозаявить по одной паре в каждом разряде.

Окончательный список участников олимпийского теннисного турнира будет известен после 4 июля.

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