Силва: У нас впереди долгий путь

Отметил болельщиков
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Полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал игру между сборными Турции и Португалии, 3:0.
"Мы хорошо сыграли в первом матче, хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру, и итог — три очка. Я очень рад трем очкам и первому месту в группе.
В Германии много турков, и мы знали, что наши болельщики будут в меньшинстве, но они нас потрясающе поддерживали. У нас впереди долгий путь", — сказал Силва.
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Напомним, после матча Бернарду Силва признан лучшим игроком матча.