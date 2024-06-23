Силва: У нас впереди долгий путь

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Полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал игру между сборными Турции и Португалии, 3:0.

"Мы хорошо сыграли в первом матче, хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру, и итог — три очка. Я очень рад трем очкам и первому месту в группе.

В Германии много турков, и мы знали, что наши болельщики будут в меньшинстве, но они нас потрясающе поддерживали. У нас впереди долгий путь", — сказал Силва.