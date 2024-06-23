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Футбол

Силва: У нас впереди долгий путь

Отметил болельщиков

Силва: У нас впереди долгий путь

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник клуба "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал игру между сборными Турции и Португалии, 3:0.

    "Мы хорошо сыграли в первом матче, хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру, и итог — три очка. Я очень рад трем очкам и первому месту в группе.

    В Германии много турков, и мы знали, что наши болельщики будут в меньшинстве, но они нас потрясающе поддерживали. У нас впереди долгий путь", — сказал Силва.

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    Напомним, после матча Бернарду Силва признан лучшим игроком матча.

    www.ua-football.com

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