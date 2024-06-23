Бриаторе: Гасли останется в команде

Исполнительный советник Alpine F1 Флавио Бриаторе заявил в интервью Gazzetta dello Sport, что Пьер Гасли продолжит выступать за французскую команду.

Флавио Бриаторе: «Вопрос состава на 2025 года сейчас не является приоритетным. Главное – сделать машину конкурентоспособной, иначе ни один гонщик не сможет изменить ситуацию.

У меня есть список имен, которые нужно оценить, но в краткосрочной перспективе у нас все равно есть Гасли. Мы рассмотрим все варианты и решим, кто станет его напарником.

Мы следим за многими молодыми гонщиками, не буду говорить за кем, но они очень хорошие. Сначала надо сделать машину быстрее и проще, потом будем думать о гонщиках».

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