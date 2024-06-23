Майорка (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 250 на Майорке
Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340
Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир, проходящий на Майорке был основан в 2021 году и относится к категории АТР 250. Матчи играются на открытых травяных кортах Mallorca Country Club.
• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 23 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу 29 июня.
• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.
• В прошлом году чемпионом турнира стал американец Кристофер Юбэнкс. Титул в парном разряде выиграли Юки Бхамбри/Ллойд Харрис (Индия/ЮАР).
• В предыдущих трех розыгрышах турнира победителями становились три разных игрока: Даниил Медведев (2021), Стефанос Циципас (2022) и Кристофер Юбэнкс (2023).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне на Майорке выступит только прошлогодний победитель Кристофер Юбэнкс.
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Фабио Фоньини (Италия)
Доминик Тим (Австрия)
Пабло Карреньо Буста (Испания)
ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:
1. Бен Шелтон (США) — BYE
2. Уго Умбер (Франция) — BYE
3. Адриан Маннарино (Франция) — BYE
4. Алехандро Табило (Чили) — BYE
5. Лучано Дардери (Италия) — Педро Мартинес (Испания)
6. Гаэль Монфис (Франция) — Доминик Тим (Австрия)
7. Джордан Томпсон (Австралия) — Янник Ханфманн (Германия)
8. Кристофер Юбэнкс (США) — Якуб Меншик (Чехия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €9 995
R2: 25 очков / €16 360
QF: 50 очков / €28 175
SF: 100 очков / €48 620
FR: 165 очков / €82 175
W: 250 очков / €141 795
Парный разряд
Лукас Миедлер/Доминик Тим (Австрия)
Дастин Браун/Даниэль Мазур (Ямайка/Германия)
ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:
1. Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — Лучано Дардери/Себастьян Офнер (Италия/Австрия)
2. Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия) — Дастин Браун/Даниэль Мазур (Ямайка/Германия)
3. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) — Кристиан Харрисон/Фабрис Мартен (США/Франция)
4. Робин Хаасе/Андрес Молтени (Нидерланды/Аргентина) — Джулиан Кэш/Роберт Гэлловэй (Великобритания/США)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €5 090
QF: 45 очков / €8 630
SF: 90 очков / €15 450
FR: 150 очков / €26 360
W: 250 очков / €49 260