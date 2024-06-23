Майорка (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 250 на Майорке

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир, проходящий на Майорке был основан в 2021 году и относится к категории АТР 250. Матчи играются на открытых травяных кортах Mallorca Country Club.

• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 23 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу 29 июня.

• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.

• В прошлом году чемпионом турнира стал американец Кристофер Юбэнкс. Титул в парном разряде выиграли Юки Бхамбри/Ллойд Харрис (Индия/ЮАР).

• В предыдущих трех розыгрышах турнира победителями становились три разных игрока: Даниил Медведев (2021), Стефанос Циципас (2022) и Кристофер Юбэнкс (2023).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне на Майорке выступит только прошлогодний победитель Кристофер Юбэнкс.

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Фабио Фоньини (Италия)

Доминик Тим (Австрия)

Пабло Карреньо Буста (Испания)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Бен Шелтон (США) — BYE

2. Уго Умбер (Франция) — BYE

3. Адриан Маннарино (Франция) — BYE

4. Алехандро Табило (Чили) — BYE

5. Лучано Дардери (Италия) — Педро Мартинес (Испания)

6. Гаэль Монфис (Франция) — Доминик Тим (Австрия)

7. Джордан Томпсон (Австралия) — Янник Ханфманн (Германия)

8. Кристофер Юбэнкс (США) — Якуб Меншик (Чехия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €9 995

R2: 25 очков / €16 360

QF: 50 очков / €28 175

SF: 100 очков / €48 620

FR: 165 очков / €82 175

W: 250 очков / €141 795

Парный разряд

Лукас Миедлер/Доминик Тим (Австрия)

Дастин Браун/Даниэль Мазур (Ямайка/Германия)

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — Лучано Дардери/Себастьян Офнер (Италия/Австрия)

2. Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия) — Дастин Браун/Даниэль Мазур (Ямайка/Германия)

3. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) — Кристиан Харрисон/Фабрис Мартен (США/Франция)

4. Робин Хаасе/Андрес Молтени (Нидерланды/Аргентина) — Джулиан Кэш/Роберт Гэлловэй (Великобритания/США)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €5 090

QF: 45 очков / €8 630

SF: 90 очков / €15 450

FR: 150 очков / €26 360

W: 250 очков / €49 260

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