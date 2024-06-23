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Футбол

Франция провела товарищеский матч против молодежки Падерборна. Мбаппе провел на поле час

Выполнил четыре результативных действия

Франция провела товарищеский матч против молодежки Падерборна. Мбаппе провел на поле час

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил провести товарищеский матч своей команды против молодежной команды немецкого "Падерборна". Об этом сообщает L'Equipe.

    Этот поединок находился в закрытом формате. Он прошел в субботу, 22 июня. О счете не сообщается.

    Нападающий "галльских петухов" Килиан Мбаппе сыграл впервые после травмы. Он получил два временных промежутка по 30 минут. На его счету два гола и два ассиста.

    Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Поединок второго раунда с Нидерландами он провел на скамье запасных.

    На данный момент неизвестно, сыграет ли Килиан в финальном поединке группового этапа против Польши 25 июня.

    Франция имеет в активе четыре очка и идет второй в группе D.

    www.ua-football.com

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