FIA вновь поставит контрольные камеры на машины

Все элементы аэродинамики имеют определённую гибкость, которая проверяется FIA с использованием технических средств. Если нарушение не подтверждено документально, значит его нет, а разговоры о том, что соответствует духу правил, а что нет, продолжатся на первом этапе сезона.

Мы писали о том, что в Red Bull считают несоответствующей правилам излишнюю по их мнению гибкость элементов заднего антикрыла на некоторых машинах, в частности – у своих ближайших соперников – McLaren.

Перед первой гонкой сезона в FIA разослали командам техническую директиву с уведомлением об установке камер, которые будут следить за поведением задних антикрыльев по ходу уик-энда в Австралии. Кроме того, FIA использует контрольные наклейки на заднем антикрыле, чтобы отслеживать любые движения.

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