Анталья (W15). 18-летняя Котляр второй раз в карьере сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде

Украинская теннисистка Елизавета Котляр сыграет в финале турнира ITF W15 в Турции



В полуфинальном поединке Елизавета Котляр (№860 WTA) переиграла шестую сеяную “нейтральную” Екатерину Овчаренко (№512 WTA) – 6:1, 7:5. Во втором сете украинка отыгралась со счета 1:5, выиграв шесть геймов подряд.

Поединок продолжался чуть менее двух часов, за которые Котляр допустила три двойные ошибки, проиграла три гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

18-летняя Елизавета Котляр второй раз в карьере дошла до финала на турнире ITF W15 в одиночном разряде (первый – в сентябре 2023 года) и будет бороться за свой дебютный профессиональный титул.

В финале украинка сыграет против седьмой сеяной Илай Йорук (№554 WTA) из Турции. В прошлом году Котляр уступила турчанке в трех сетах на аналогичном турнире в Анталии.

btu.org.ua