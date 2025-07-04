В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

Позже сам Цыганский король сообщил, что бой с Усиком пройдет на Уэмбли в 2026 году.

Директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что рассмотрит этот вариант, но все внимание команды Александра сейчас сконцентрировано на реванше с Дюбуа

«Трехкратное абсолютное чемпионство – сейчас это главная цель. Когда она будет достигнута и все утихнет, мы будем готовы к следующему вызову», – сказал Лапин.

Реванш Усика и Дюбуа пройдет 19 июля 2025 года.

sport.ua