Тренер Челси рассказал, сыграет ли звездный новичок в следующем матче команды на КЧМ-2025

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал, сыграет ли звездный новичок команды Жоау Педру в матче против "Палмейраса" на клубном чемпионате мира.

"Он был в отпуске, поэтому даже если он работал индивидуально, это отличается от работы с командой. Мы очень довольны, что он теперь с нами. Посмотрим, будет ли он нужен нам завтра. Если у нас будет шанс дать ему игровое время, он сыграет определенное количество минут".

Матч между "Челси" и "Палмейрасом" в рамках четвертьфинала клубного мундиаля состоится в 04:00 по киевскому времени в субботу, 5-го июля.

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Напомним, что "Челси" подписал 23-летнего Жоау Педру из "Брайтона" за почти 70 миллионов евро.

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