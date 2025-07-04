Анонс и прогноз матча Реал – Боруссия в 1/4 финала КЧМ

В ночь на 5 июля «Реал» Мадрид и дортмундская «Боруссия» сыграют в четвертьфинале Клубного чемпионата мира, который проходит в США. Испанский гранд под руководством Хаби Алонсо уверенно вышел из группы, не проиграв ни одного матча. Немцы же выбили мексиканский «Монтеррей» со счётом 2:1, продемонстрировав зрелый и организованный футбол. Эта встреча станет повторением финала Лиги чемпионов 2024 года, и для обеих команд — шанс подтвердить статус сильнейших на клубном уровне. Анонс и прогноз подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Где и когда посмотреть

Встреча двух команд произойдет 5 июля 2025 года в 23:00 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию матча можно на платформе MEGOGO.

Сильные и слабые стороны «Реала»

«Реал» значительно прибавил под началом Хаби Алонсо: команда не проигрывает на турнире, а ключевые игроки набрали отличную форму. Молодой нападающий Гонсало Гарсия стал одним из открытий турнира, забив три мяча за четыре встречи. Возвращение Килиана Мбаппе добавило скорости и креативности в атаке. Однако без Лука Модрича и Тони Крооса мадридцам не всегда удаётся контролировать центр поля, и это может сыграть роль в равной игре. Также стоит учитывать, что давление фаворита всегда накладывает дополнительную ответственность.

Сильные и слабые стороны «Боруссии»

«Боруссия» подходит к матчу в отличной форме: девять побед в последних десяти встречах говорят сами за себя. Команда показывает зрелую игру, успешно прессингует соперников и умеет быстро переходить из обороны в атаку. В матче против «Монтеррея» дублем отличился Сера Гирасси, вновь подтвердив свою результативность. Тем не менее, отсутствие дисквалифицированного Джуда Беллингема — серьёзная потеря для дортмундцев. Это снижает вариативность в атаке и может усложнить создание моментов против плотной защиты «Реала».

Прогноз на матч

По данным аналитической платформы Opta, шансы «Реала» на победу в основное время составляют 47,4%, а на выход в полуфинал — 59,7%. У «Боруссии» шансы на проход — около 40%, при этом вероятность ничьей и дополнительного времени остаётся высокой. Эксперты предполагают счёт 2:1 в пользу мадридцев. «Реал», как и в предыдущих матчах турнира, скорее всего, первым откроет счёт. Ответ «Боруссии» возможен, но вопрос в том, хватит ли дортмундцам ресурса дожать испанцев в концовке. Итог может решиться в последние 15 минут встречи.

Что нас ждет

Матч между «Реалом» и «Боруссией» обещает быть динамичным и напряжённым. У мадридцев больше опыта, лучше организованная оборона и глубина состава. Но дортмундцы уже не раз доказывали, что способны удивлять, особенно в матчах на вылет. Это будет поединок характеров, где важны не только тактика, но и психологическая устойчивость. Болельщиков ждёт интригующая игра с высокой вероятностью драматичной развязки.

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