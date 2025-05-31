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Футбол

Новичка мадридского Реала ждёт досадное известие

Новичка мадридского Реала ждёт досадное известие

    • Новичок "сливочных" после недавнего официального перехода в новый клуб получил первые неприятные новости.

    Трент Александер-Арнольд будет вынужден сменить номер после перехода в мадридский "Реал" из-за строгих правил Ла Лиги по номерам в составе. По правилам местной федерации, игроки должны иметь номера от 1 до 25. Исключение составляют футболисты, являющиеся воспитанниками своего клуба и играющие за него на взрослом уровне, они должны иметь номера от 26 до 50.

    Номер 66 не будет доступен для английского правого защитника.

    www.ua-football.com

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