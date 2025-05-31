Боксер из Узбекистана проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Муроджон Ахмадалиев (справа)

В ночь на 31 мая на арене «Domo Alcalde» в мексиканском городе Гвадалахара состоялся вечер бокса, который организовал известный британский промоутер Эдди Хирн.

Во втором по значимости поединке на ринге сошлись временный чемпион мира по версии WBA Муроджон Ахмадалиев (13–1, 10 КО) из Узбекистана и мексиканец Луис Кастильо (31–6, 20 КО). Бой прошел в лимите второго наилегчайшего веса (до 55,3 кг).

Ахмадалиев полностью доминировал в ринге, несколько раз отправил соперника в нокдаун и заставил угол мексиканца остановить поединок в восьмом раунде. Стоит отметить, что бой получился не слишком зрелищным, поэтому зрители периодически недовольно гудели.

Следующий соперник Муроджона известен давно, но все зависело от результата боя с Кастильо. Теперь Ахмадалиев выйдет на ринг, чтобы сразиться за звание абсолютного чемпиона мира против японского «Монстра» Наои Иноуэ. Ожидается, что боксеры встретятся в сентябре.

Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан) – Луис Кастильо (Мексика) – TKO 8

sport.ua