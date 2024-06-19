Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности

Getty Images/Global Images Ukraine Майкл Баффер

Знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер отреагировал на опрос журналиста и инсайдера Майкла Бенсона, который задал фанам бокса простой вопрос «Кто является самым интересным боксером современности?».

Баффер в комментариях ответил, что для него самым интересным боксером современности является обладатель титулов WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

Отметим, что 3 августа Кроуфорд проведет бой против чемпиона WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова (10-0-1, 7 KO).

sport.ua