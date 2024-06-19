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Футбол

«Вы не можете выиграть, если не рискуете». Мбаппе, вероятно, выбыл ненадолго

Быстрое возвращение Мбаппе может быть рискованным

"Вы не можете выиграть, если не рискуете". Мбаппе, вероятно, выбыл ненадолго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Килиан Мбаппе, звезда сборной Франции, пропустит матч против Нидерландов из-за перелома носа.

    Футболист стремится вернуться на поле как можно быстрее. В среду игрок прошел еще одно медицинское обследование и хотя результаты еще не опубликованы, посты в социальных сетях намекают на то, что Килиан, возможно, выбыл ненадолго.

    Первое сообщение появилось на X-странице сборной Франции. Французы опубликовали фотографию Мбаппе и эмодзи с таймером. Второй — со страницы Килиана в Instagram. Футболист написал: "Вы не можете выиграть, если не рискуете".

    Хотя быстрое возвращение может быть рискованным, но это может быть именно то, на что готов пойти капитан сборной Франции.

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