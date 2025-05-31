Росберг предположил, с чем связаны проблемы Хэмилтона

Нико Росберг, бывший напарник Льюиса Хэмилтона, прокомментировал регулярное отставание семикратного чемпиона от Шарля Леклера. Нико предполагает, что проблемы Льюиса с нехваткой скорости могут быть связаны с возрастом британского гонщика Ferrari.

Нико Росберг: «У Льюиса продолжается прошлогодняя тенденция, когда у него наступил небольшой спад, и Джордж Расселл имел преимущество и заработал за сезон больше очков. В этом году Льюису тоже немного не хватает скорости, и особенно это заметно в квалификациях. Мы знаем, что Шарль блестящий специалист по квалификациям, так что Льюису нужно прибавить ещё больше.

Даже величайший гонщик всех времён в какой-то момент станет немного медленнее, и это связано с возрастом. Когда тебе 40 лет, то это произойдёт скорее раньше, чем позже. Так что вопрос на самом деле в том, наступил ли уже тот возраст, когда гонщик начинает немного терять скорость.

Даже одна десятая имеет огромное значение в Формуле 1, особенно если твой напарник один из лучших гонщиков нового поколения – Шарль Леклер».

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