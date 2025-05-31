После расставания с Red Bull, Серхио Перес не отказался от мысли продолжить карьеру в Формуле 1, но все вакансии в действующих командах заняты, остаются лишь те проекты, которые сейчас на стадии формирования.

Серхио ещё в прошлом году говорил, что вёл переговоры с представителями нескольких команд, а потом число потенциальных работодателей сократилось до двух – остался более вероятный вариант с Cadillac и менее вероятный с Alpine.

В интервью Festival of Ideas мексиканский гонщик вновь говорил о желании вернуться, если получит достойное предложение.

Серхио Перес: «Я не знаю, что меня ждёт в будущем. Но я понимаю, что не закончил карьеру так, как хотел бы я сам, и как заслуживает моя страна, а это очень важно для меня.

Но ещё я понимаю, что если мы вернёмся, то это должен быть очень сильный проект, который будет всех нас мотивировать».

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