Украинский боец победил россиянина и вышел в финал чемпионата мира

Instagram. Александр Лавриненко

В турецком городе Анталья проходит чемпионат мира по тайскому боксу (муай-тай) – 30 мая зрители увидели седьмой день соревнований.

Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) после полномасштабного вторжения в Украину запретила россиянам и белорусам участие в турнирах, но позже разрешила драться под нейтральным флагом.

Украинский боец Александр Лавриненко в полуфинале, который состоялся 30 мая, одолел россиянина и теперь сразится за победу чемпиона мира среди спортсменов до 23 лет.

После окончания боя представитель Украины отказался от рукопожатия с соперником. В этот же день победы одержали еще шесть украинцев – Банар и Захарченко вышли в финал, а Ефименко, Хихло, Чабан и Шелесько пробились в полуфиналы.

ВИДЕО. Лучшие моменты боя Лавриненко против россиянина

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