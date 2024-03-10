«Очень хочу выиграть еще один Кубок Стэнли». Тарасенко покоряет Флориду

Российский форвард Тарасенко оценил дебютный дубль во «Флориде»

Владимир Тарасенко. Фото скриншот из трансляции Российский форвард провел первый матч и затем оформил дебютный дубль после обмена во «Флориду».

«Сейчас все в радость»

Владимир Тарасенко получил новый шанс в команде-претенденте на Кубок Стэнли. С февраля прошлого года чемпион НХЛ-2019 сменил прописку в третий раз. Российский форвард начал поиск перед дедлайном-2023 и покинул «Сент-Луис» после десяти лет с личными достижениями на уровне легенд «Блюз» и преодолением травм, историей преображения худшей команды лиги в чемпиона и распродажей состава.

Вариант с прошлогодним переходом Тарасенко в «Рейнджерс» смотрелся перспективно, но ньюйоркцы вылетели в первом раунде плей-офф. Подписание Владимиром годичного соглашения с «Оттавой» после ожидания на рынке свободных агентов выглядело в том числе как попытка убедить статистикой в команде-аутсайдере перед новым обменом. В начале марта 32-летний форвард снова переехал к одному из лидеров лиги.

«Владимир — высококвалифицированный, опытный и результативный крайний форвард, который даст нашему клубу еще одну опцию игры в атаке в оставшейся части сезона. Мы рады, что он перешел в нашу команду и снова поборется за Кубок Стэнли», — сказал генменеджер «Пантерз» Билл Зито.

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«Флорида» вошла в весну в классной форме. Финалист Кубка Стэнли-2023 выглядит здорово с супернадежным Сергеем Бобровским, поднявшим свою снайперскую планку Сэмом Райнхартом, ведущими бомбардирами Мэттью Ткачуком, Картером Вергахэ и Александром Барковым. Причем главный тренер «Пантерз» Пол Морис сразу поставил Тарасенко в первое звено с Барковым и Райнхартом, а Вергахэ переместил в тройку с Ткачуком и Сэмом Беннеттом.

«Этот парень может забивать голы, но я просто хочу, чтобы он выходил и играл с остальными. Наш ведущий бомбардир оценивается так же серьезно, как парень, который наименее результативен. Нужно просто выходить и играть с другими. Если вы результативны, это хорошо для вас. Если же нет и мы побеждаем, это хорошо для нас, и все счастливы. Он может бросать, может пасовать. Что я хочу сделать — это вывести на такой уровень комфорта, когда он не будет думать о том, чего я хочу, а будет делать то, что хочет», — сказал Морис.

Тарасенко во Флориде ждала семья: у хоккеиста есть дом в Уэстоне, в этом районе он тренировался летом. В «Пантерз» форвард составил русскую тройку с вратарем Бобровским и защитником Дмитрием Куликовым. Новичок сменил номер с привычного 91-го на «десятку», под которой сам капитан золотой молодежки играл на МЧМ-2011, а за флоридцев выступал Павел Буре. И Владимир оценил свое включение в ведущее звено.

«Где бы ни играл в этой команде, сейчас все в радость. Я утром пообщался немного [с Барковым и Райнхартом]. Они оба очень умные игроки, так что с нетерпением жду выхода с ними на лед. Все пока замечательно. Все очень дружелюбны, готовы помочь. Главное — моя семья уже здесь. Это все упрощает», — сказал Тарасенко перед первой игрой.

«Все знают, насколько он особенный игрок»

Тарасенко дебютировал в домашнем матче «Флориды» с «Филадельфией» (1:2) и через два дня стал первой звездой игры на своем льду с «Калгари» (5:1) после дубля и голевой передачи. Владимир открыл счет в начале второго периода: форвард перехватил шайбу и пробил Якоба Маркстрема после неудачного выброса «десятки» гостей Джонатана Юбердо из угла площадки. Затем россиянин накрыл выход соперника из его зоны и перезапустил атаку своей команды, а Райнхарт вывел Баркова на завершение. Второй гол «десятки» хозяев — в формате «четыре на четыре»: нападающий после паса Густава Форслинг заехал в правый круг и фирменным броском послал шайбу в ближний угол.

«Мне понравились те небольшие вещи, которые он делал, не связанные с мастерством. Мастерство есть, мы об этом не беспокоимся. Но он заблокировал несколько бросков и очень быстро освоил чтение игры при новых схемах», — так Морис оценил дебют Тарасенко после поражения от «Филадельфии». О ведущем звене своей команды после победы над «Калгари» тренер сказал: «В их игре почти нет риска для нападающих такого высокого уровня мастерства. Они действовали правильно как с шайбой, так и без, это нас радует».

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«Все знают, насколько [Тарасенко] особенный игрок. Он в лиге где-то 10 или 11 лет и каждый год становится одним из лучших снайперов. Он разыгрывает, забивает, у него нереальный бросок. И вы можете видеть, что, когда шайба у него, что-то обязательно случится. Он очень опасен в зоне атаки, очень здорово действует, у него есть уверенность и мастерство. Удовольствие смотреть и играть с ним», — сказал Барков о новом партнере. Капитан «Флориды» также заметил: «Влади может забивать, может разыгрывать, он очень, очень опасен, когда шайба на его крюке и даже без нее. Играя с двумя такими парнями, мы всегда стараемся быть максимально опасными. А перед вторым периодом мы поговорили в раздевалке и сказали, что нам нужно играть немного жестче, усерднее. Мы отошли от такого хоккея в паре последних игр, но снова вернулись к нему и победили».

«Спасибо за поддержку. Я люблю вас»

Тарасенко-шоу в матче с «Калгари» завершилось овацией арены для первой звезды вечера. Россиянин в ответ поблагодарил публику.

«Думаю, моя первая игра была не очень хорошей. После поражения команда была очень собранна и хотела отыграться, показать свой лучший хоккей. У нас был хороший план, считаю, мы следовали ему все 60 минут, он принес нам результат», — сказал Тарасенко в интервью на скамейке.

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Владимир ответил на вопрос об адаптации и обратился к болельщикам: «Чуть лучше узнаю своих партнеров, куда нужно двигаться. Здесь другая система, требуется время освоиться. Приятно, что рано забил гол, чтобы не думать об этом, наслаждаться игрой. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку, хорошо играть на такой арене. И хочу поприветствовать мою семью, они увидели [вживую] мою игру. Я люблю вас».

Россиянин также оценил готовность «Пантерз» к новому кубковому рывку: «Считаю, в прошлом году эта команда добилась огромного успеха. Здесь отличный коллектив, который очень хорошо меня принял. Мне очень посчастливилось выиграть один [Кубок Стэнли]. И я очень хочу выиграть еще один. Надеюсь, мы сможем это сделать».

«Это приятно, своего рода облегчение»

Тарасенко против «Калгари» провел на льду 13 с половиной минут и 21 смену, нанес два броска в створ и после дубля с голевой передачей закончил игру с показателем «плюс три». Форвард не стал скрывать, что дебютный гол снял лишнее напряжение.

«Я не собираюсь лгать: это приятно, своего рода облегчение. Ты чуть лучше понимаешь своих одноклубников, систему и как играет команда. Чувствовал себя более комфортно по ходу игры. Хотелось бы всегда чувствовать так хорошо», — сказал Тарасенко североамериканским журналистам в раздевалке.

О системе «Флориды» Владимир заметил: «Я чувствую, что ты имеешь свои обязанности и знаешь, за что отвечаешь на льду. Если вы это не делаете, совершенно ясно, что это ваша вина. Легко изучить [систему]».

Про «химию» с Барковым и Райнхартом россиянин добавил: «В первой игре, как мне показалось, все немного нервничали, сегодня старались больше разыгрывать, узнавать друг друга чуть больше, и это давало нам шансы в атаке. Надеюсь, и дальше будет становиться лучше».

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«Флорида» во время матча провела церемонию с выходом на лед игроков со своими детьми, Тарасенко о поддержке жены с сыновьями сказал: «У меня никогда раньше не было такого опыта в жизни. Старший сын еще в Канаде, но скоро присоединится к нам. Мне не хватало его сегодня. А двое младших имели возможность насладиться этим [днем и матчем]. Как сказал, раньше у меня ничего подобного не было. Думаю, это большое дело [для семьи]. Сейчас обязательно спрошу, как они себя чувствовали».

О лидерстве «Пантерз» в лиге Владимир заметил: «Приятно присоединиться к команде, которая выигрывает много матчей. У меня были успешные сезоны в «Сент-Луисе», я знаю, каково это. И это причина играть в хоккей, ставить самые высокие задачи, постараться выиграть Кубок. Приятно присоединиться к команде, где каждый расположен ко мне, что упрощает переход».

Про свой дебютный гол россиянин добавил: «Снова не буду лгать. Это облегчение. Ты хочешь забивать, провести первый гол, помочь команде победить. Не выиграли первый матч, но победили сегодня, и это приятно. Посмотрите кругом, все рады».

Флоридскую традицию с забрасыванием льда крысами форвард оценил так: «Я видел это несколько раз, когда проигрывал здесь с другими командами. Сегодня появился шанс посмотреть поближе. Это довольно круто. Это очень хорошая поддержка. И как уже заметил, моя семья была на трибуне, это очень важно для меня».

«Флорида» выиграла 17 из 20 последних матчей и в конкуренции с «Бостоном» удерживает лидерство в НХЛ на протяжении десяти дней. А для ее десятого номера все только начинается.

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