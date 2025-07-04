Экс-наставник сборной Украины уехал работать в рф

ХК «Донбасс». Сергей Витер

Бывший главный тренер сборной Украины и «Донбасса» 50-летний Сергей Витер возглавил московский клуб «Юнисон», который в прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ и завершил сезон на предпоследнем, 32 месте.

Уроженец Харькова, который долгое время работал ассистентом главного тренера в «Донбассе» (9 сезонов), а также возглавлял «Мариуполь» в чемпионате Украины, уже в период полномасштабной войны работал в Калуше ивано-франковской области, где тренировал «Легион» и пробился с командой в полуфинал ЧУ. Последним местом работы Витера был литовский «Каунас».

Напомним, что с 2019 по 2020 годы Витер возглавлял национальную сборную Украины, но не сумел пройти олимпийскую квалификацию и поднять «сине-желтых» из группы 1B на чемпионате мира.

sport.ua