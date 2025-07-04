Джек Дрэйпер – после матча против Чилича на Уимблдоне: “Это, пожалуй, одно из самых болезненных поражений в моей карьере”

Британский теннисист пообщался с журналистами после поражения во втором круге домашнего “мэйджора”



Четвертый номер рейтинга неожиданно уступил хорвату Марину Чиличу в четырех сетах.

– Джек, обидное поражение. Как вы его оцениваете?

– Я очень расстроен. Это, пожалуй, одно из самых болезненных поражений в моей карьере. Марин сыграл невероятно – от первого до последнего розыгрыша, не давая мне ни единого шанса. Он вполне заслуженно победил. Но мне это очень больно.

– Складывается впечатление, что Чилич полностью контролировал игру. Вы чувствовали, что могли как-то этому противодействовать?

– Безусловно. Если честно, в этом году я очень разочарован тем, как играю на траве. В Лондоне, например, я не чувствовал себя хорошо – не знаю, как вообще дошел там до полуфинала. Трава просто обнажила слабости в моей игре. На харде или грунте я чувствую себя стабильно – нет “дыр” в игре. Но на траве сразу чувствуется разница.

Сегодня я не справился с его темпом, особенно когда он атаковал мне под форхенд в углах. В моих ударах было много вращения, но мало глубины. Двигаться по корту я тоже мог бы лучше.

– Чувствовали ли вы давление будучи британской надеждой на домашнем турнире?

– Честно, нет. Я не выходил на корт с ощущением давления. Да, много говорят об этом в медиа, но на самом деле причина поражения – не ожидания, а мой уровень. Я просто не сыграл так, как хотел, и проиграл.

– Мы знаем, что Уимблдон в этом году частично заменил линейных судей на систему ИИ. Вы оспаривали несколько решений – расскажите, в чем именно заключались ваши претензии?

– Не думаю, что эта система является абсолютно точной. В некоторых моментах был виден след от мяча там, где, согласно решению, его не должно было быть. Однако решения как системы, так и судей не могут быть на 100% точными, потому что это буквально миллиметры. Жаль, что теперь нет линейных судей – это была часть атмосферы и традиций. Но с другой стороны, не нужно тратить время на челленджи – и это плюс.

– Что больше всего, по вашему мнению, надо усовершенствовать в игре, чтобы выйти на более высокий уровень?

– В первую очередь – игру на траве. Сегодня проявилась моя слабость в форхенде – я не мог справиться с темпом Чилича. Темп его ударов был очень высоким – я не успевал как следует подготовиться, чтобы сыграть качественно. Когда у меня больше времени – на харде или на грунте – я создаю темп сам и чувствую себя комфортно. На траве же нужно действовать иначе: принимать ближе, работать на скорости, атаковать сразу. Еще один момент – стабильность. Топ-игроки не имеют слабых зон. У меня еще остались участки, где я не чувствую себя полностью уверенно.

– Планируете ли менять подход к травяному сезону в будущем?.

– Это вопрос. Я не играл в Штутгарте, потому что после выхода в 1/8 на Ролан Гаррос почти не было времени на отдых. Возможно, это было правильно.

Я доверял себе, верил, что смогу найти свой теннис и хорошо адаптироваться. Но не получилось. Думаю, теперь я уже знаю, на что обратить внимание в следующем сезоне – и начну работать над этим сразу, как вернусь на корт.

– Видите ли вы себя игроком, который сможет добиться успеха на траве в будущем?.

– Да, я в это верю. Есть ошибочное впечатление, что из-за моего роста и игры левой рукой я должен быть идеальным для травы. Но я не играл здесь много, не имею достаточного опыта. У меня не было проходов дальше второго раунда на Уимблдоне – это говорит само за себя. Но я настроен изменить это. Как и с грунтом – мне понадобилось время, чтобы начать чувствовать себя комфортно. И теперь я выигрывал там. Так же будет и здесь.

[Как оцените игру Чилича? Вы были удивлены его уровнем?[/b]

– Да. Я знал, что он выиграл Ноттингем, но все равно был впечатлен. Он много лет был в топ-10, я вырос, глядя, как он играет. Настоящий профессионал. Сегодня он играл невероятно – точный, агрессивный, убедительный. Я не часто встречаю соперников, которые просто забирают у меня инициативу. Но сегодня именно так и было.

– Начало матча было очень быстрым – первые два сета за 1 час 20 минут. Это повлияло?

– Да. Когда матч идет в таком темпе, не успеваешь найти ритм. Он подавал великолепно, принимал точно, мячи летели прямо под ноги. Я пытался найти решение, и в третьем сете это удалось – но времени было уже мало. Такое случается.

– Вы проиграли Чиличу и Бублику, когда они играли свой лучший теннис. Как этому противодействовать?

– Это хороший вопрос. Я думаю, что я должен был действовать агрессивнее, чтобы сбить их темп игры. Когда соперники играют идеально – надо себя спросить: даю ли я им возможность так играть? Возможно, мячи были слишком короткими, темп – недостаточным. Но это и есть признак классного игрока: он накажет тебя за все. И я учусь – мне нужно сделать еще несколько шагов вперед, если хочу стабильно выступать на таком уровне.



Фото: Getty Images.

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