Рим. Швёнтек выиграла десятый матч подряд и сыграет в полуфинале

На турнире WTA 1000 в столице Италии известна первая участница полуфинала

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Мэдисон Кис (США, 18) 6:1, 6:3

Польская теннисистка продлила свою победную серию после титула WTA 1000 в Мадриде, где играла против Кис в полуфинале. В целом это четвёртая победа Швёнтек в пяти матчах против американки, в том числе вторая в Риме. Три года назад они играли друг против друга во втором круге.

Ига третий раз вышла в полуфинал турнира в Риме. В 2021 и 2022 годах полька выигрывала здесь титул. На пути в полуфинал Швёнтек не проиграла ни одного сета.

Следующая соперница польки определится в матче Коко Гауфф (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

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