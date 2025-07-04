Лиону срочно нужны €200 млн для спасения от вылета

Французский футбольный клуб «Лион» оказался на грани вылета из Лиги 1. По информации редакции euro.com.ua со ссылкой на источник, руководство клуба обязано в кратчайшие сроки найти 200 миллионов евро, чтобы избежать понижения в классе и сохранить лицензию на участие в следующем сезоне французской элиты.

Ключевым сроком названо 10 июля — именно на эту дату назначено рассмотрение апелляции по делу о финансовых нарушениях клуба. В случае если «Лион» не сможет выполнить требования, риски вылета в Лигу 2 становятся почти неизбежными. Французская футбольная федерация и УЕФА продолжают следить за ситуацией в рамках действующего соглашения о финансовом мониторинге.

Согласно требованиям, клуб обязан немедленно пополнить счёт на сумму 100 миллионов евро, а также предоставить официальные гарантии на привлечение ещё 100 миллионов в течение сезона 2025/26. Только в таком случае финансовые регуляторы могут рассмотреть возможность сохранить за «Лионом» место в Лиге 1.

«Ситуация критическая. Мы должны срочно действовать, иначе клубу грозит не просто вылет, а финансовый крах», — заявил источник, близкий к руководству «Лиона».

Проблемы «Лиона» начались не вчера: ранее сообщалось о многочисленных просрочках, штрафах и нарушениях регламента. Напомним, что клуб уже подписывал соглашение с УЕФА о контроле за финансовыми потоками и ограничениях на трансферы. Если клуб выиграет апелляцию, то ему всё равно придётся заплатить значительный штраф — санкции могут включать как фиксированную сумму, так и ограничения на регистрацию новых игроков.

Также стоит отметить, что болельщики всё чаще критикуют нынешнего президента клуба за хаотичную финансовую политику. Как иронизирует французская пресса, «он может оживить Майкла Джексона, но забыл заплатить 2 тысячи евро штрафа». Такой подход к управлению клубом только усиливает тревогу вокруг будущего одного из самых известных клубов Франции.

Если «Лион» не найдёт необходимую сумму, это может стать не только спортивным, но и экономическим ударом для всей Лиги 1. Потенциальный вылет клуба с такой историей и фан-базой может повлечь за собой и отток спонсоров, и падение рейтингов.

Напомним, мы также писали о том, кто еще был дисквалифицирован из своих лиг.