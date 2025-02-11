ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Дюбуа и Паркера проведет бой в Манчестере

Getty Images/Global Images Ukraine. Вайт и Джойс

5 апреля в Манчестере (Англия) состоится шоу от промоутера Фрэнка Уоррена и компании Queensberry Promotions – накануне были анонсированы несколько поединков.

Главным событием станет бой в супертяжелом весе между двумя британскими боксерами – Джо Джойс (16–3, 15 КО) встретится с Диллианом Уайтом (31–3, 21 КО). Стоит отметить, что в активе Джойса есть досрочные победы над сильнейшими представителями хевивейта (Даниель Дюбуа и Джозеф Паркер).

На шоу выступит бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (21–1, 16 КО), его соперником станет еще один британец Ричард Риакпоре (17–1, 13 КО).

На профессиональном ринге дебютирует талантливый боксер супертяжелого веса Делишес Ори, его соперника объявят позже.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Уоррен планирует организовать бой Александра Усика с британским боксером.

sport.ua