Доха. Элина Свитолина против Джессики Пегулы во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня будет играть за выход в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против пятой ракетки мира Джессики Пегулы пройдет третьим запуском на корте Grandstand 1 (ориентировочное начало в 16:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.02.2025): 485/259

Призовые за карьеру: $24,988,263



Дата рождения: 24/02/1994 (30 лет)

Место рождения: Буффало, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 6 (2024 – Toronto [1000], Berlin; 2023 – Montreal [1000], Seoul; 2022 – Guadalajara [1000]; 2019 – Washington DC)

Высший рейтинг WTA: 3 (24/10/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.02.2025): 439/250

Призовые за карьеру: $16,965,971

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H2H: 2-4

2024 | Олимпиада | Грунт | R3 | Свитолина 4:6, 6:1, 6:3

2024 | US Open (GS) | Хард | R3 | Пегула 6:4, 4:6, 6:2

2023 | Вашингтон (WTA 500) | Хард | 1/4 | Пегула 4:6, 6:3, 6:4

2021 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | R4 | Пегула 6:1, 6:1

2021 | Australian Open (GS) | Хард | R4 | Пегула 6:4, 3:6, 6:3

2021 | Абу-Даби (WTA 500) | Хард | R1 | Свитолина 6:4, 6:3

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Маркета Вондроушова (Чехия, №34) 0:6, 6:2, 7:5

Джессика Пегула

R1: BYE

История на турнире

Элина Свитолина – 5/8 | Свитолина девятый раз сыграет на соревнованиях в Дохе (впервые с 2022 года). Ее лучший результат на этом турнире – полуфинал в 2019 году.

Джессика Пегула – 11/3 | Пегула четвертый раз выступает в Дохе. В 2023 году она дошла на этом турнире до финала, где уступила Иге Швёнтек.

Выступления на харде (на 11/02/2025):

Элина Свитолина – 321/155 (5/2 в этом году)

Джессика Пегула – 288/150 (5/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Джессику Пегулу и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,63. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025

Элина Свитолина – 4/2

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Джессика Пегула – 5/2

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 3/1 | Аделаида – Финал, Абу-Даби – 1/4

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, П, В, В

Джессика Пегула – В, П, П, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 57/32 | Свитолина проведет третий матч в этом году против теннисистки из США. Элина победила на Australian Open Кэролайн Доулгайд и там же уступила Мэдисон Кис.

Джессика Пегула – 15/11 | Пегула проиграла два последних матча против украинок: в прошлом году она уступила Марте Костюк в Сан-Диего и Элине Свитолиной на Олимпиаде в Париже.

• Элина Свитолина проведет 595-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 382 победы (64%).

• Джессика Пегула проведет свой 324-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 213 побед (66%).

• Элина Свитолина проведет 180-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 106 побед (59%).

• Джессика Пегула проведет свой 110-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 76 побед (70%).

• Элина Свитолина 52-й раз сыграет против соперницы из топ-5. На счету украинки 21 победа в таких матчах. Последний раз соперницу из топ-5 Элина победила в прошлом месяце на Открытом чемпионате Австралии (Жасмин Паолини, №4).

Победительница этого матча получит 41 600 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.



btu.org.ua